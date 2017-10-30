«Все под контролем». СМИ узнали, как умирал актер Дмитрий Марьянов

Экспертиза установила: известный артист умирал несколько часов, пока его родных уверяли, что «все под контролем».

РЕН ТВ стали известны результаты экспертизы, в заключении которой указана окончательная причина смерти известного актера Дмитрия Марьянова. Как оказалось, тромбофлебит стал лишь катализатором, но сердце артиста остановилось из-за острой кровопотери.

В заключении экспертов, устанавливавших причину смерти Марьянова, всего три предложения: «Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря».

Даже для опытного врача-флеболога эти формулировки оказались загадкой:

«Это не совсем классическая картина развития этого заболевания. Потому что для того, чтобы произошел разрыв одной из бедренных вен, тромбоз должен быть очень массированным и достаточно короткий промежуток времени, потому что вены достаточно эластичные», — прокомментировал врач-флеболог, хирург Федор Шпаченко.

Специалист объяснил сам механизм того, что происходит при тромбофлебите нижних конечностей. Самое страшное, что может произойти, когда в вене образуются сгустки крови — это отрыв тромба. По венам обогащенная углекислым газом кровь несется к легким, где обогащается кислородом. При отрыве тромб вместе с кровью попадает в легкие и в сердце, и именно это становится причиной смерти.

«Если в заключении нет тромбоэмболии легочной артерии, это очень странно. Правда, очень странно, потому что тромбоз нижней полой вены в подавляющем большинстве вызывает тромбоэмболию легочной артерии. Что, в свою очередь, и приводит к такой не молниеносной, но достаточно быстрой смерти», — говорит Шпаченко.

Все вышеописанное — обычное развитие болезни. Но случай Марьянова — действительно «не совсем классический», как выразился хирург. Дело в том, что за год с небольшим до гибели актер проходил лечение в столичной клинике, где ему установили специальный кава-фильтр. Если говорить простым языком, это такая сетка, которая улавливает тромбы, и они не могут попасть в легочную артерию и сердце.

Напомним, еще утром 15 октября Дмитрий Марьянов пожаловался на боль в ноге. Его жалобы в «клинике» «Феникс» приняли за обычные попытки пациента с зависимостью любыми способами покинуть заведение. Вместо того, чтобы отвезти артиста к квалифицированным специалистам, его держали взаперти, не дав даже увидеться с супругой.

Все это время фильтр, установленный в сосуде, постепенно забивался, кровь поступала в легкие с затруднениями. Состояние актера стремительно ухудшалось. И вот, когда настал критический момент, было решено вызвать скорую. В ходе разговора с диспетчером мужчина, представившийся «товарищем» Марьянова, сообщил, что он весь бледный, «прохладный», у него испарина, а имеющийся в наличии тонометр не показывает артериальное давление. Диспетчер еще удивилась: как так — боль в ноге, а давления нет? А в это время из-за закупорки фильтра у актера полностью нарушилось кровообращение, а затем сосуд лопнул.

«Если массированный тромбоз кавафильтра, то тогда картинка складывается с разрывом этой вены, потому что оттока венозной крови нет и кавафильтр забит, тогда основная причина смерти — потеря крови. Был, скорее всего, массированный тромбоз этого кавафильтра. Говоря простым русским языком, фильтр закупорился, и кровь просто не могла оттекать. Отсюда разрыв вены. И человек при таком развитии мог потерять много крови, в связи с чем скончался», — подытожил флеболог Федор Шпаченко.

Дмитирй Марьянов скончался вечером 15 октября. Сейчас по факту его гибели расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Как уже сообщал РЕН ТВ, в ближайшее время к этой статье может добавиться 235-я: «Незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее смерть человека».