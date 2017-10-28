С 2014 года потери украинской армии в виде погибших и раненых превысили 10 тысяч человек

Главный военный прокурор Украины 28 октября заявил, что более 10 тысяч украинских военнослужащих погибли не из-за боевых действий на Донбассе. В Генштабе Украины возразили.

«Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и в остальных подразделениях, которые защищают страну, погибло 10 тысяч 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий», — сказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала ZIK.

В частности, по его словам, две полноценные бригады погибли в результате того, что не выполнялись военные уставы и совершались преступления друг против друга.

Он также констатировал, что от посттравматического синдрома страдают до 360 тысяч участников силовой операции на востоке Украины.

В Генштабе Украины с такой оценкой не согласились. В заявлении Генштаба утверждается, что все потери — боевые.

«По состоянию на 2 октября года, с начала проведения АТО боевые потери составили 10 710 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них безвозвратные 2333, санитарные — 8377 (ранены и травмированы в результате боевых действий)», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак в комментарии «112 Украина», небоевые потери военнослужащих есть, основные причины — болезни, нарушение мер безопасности и употребление алкоголя.

«Небоевые потери, к сожалению, еще есть. Они были с первого дня агрессии Российской Федерации, причины абсолютно разные. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает, от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки», — сказал Полторак.

По его словам, каждый случай расследуют и принимают меры, чтобы подобное не повторялось.