В США подсчитали число жертв в случае конфликта на Корейском полуострове

В первые дни конфликта между КНДР и Южной Кореей могут погибнуть до 300 тыс. человек, даже если страны не прибегнут к оружию массового поражения. Сеул находится в радиусе поражения северокорейской артиллерии

Демонстрация района землетрясения, вызванного ядерными испытаниями Пхеньяна. Сеул, сентябрь 2017 года

Возобновление конфликта на Корейском полуострове может привести к сотням тысяч жертв в первые несколько дней даже без использования ядерного оружия. Об этом говорится в докладе Службы исследований конгресса США, о котором пишет Bloomberg.

Учитывая плотность населения, военный конфликт «может затронуть более 25 млн человек по обе стороны границы, включая 100 тыс. граждан США», приводит агентство выдержку из 62-страничного документа.

Даже если КНДР будет использовать обычное вооружение, в первые дни число погибших составит от 30 тыс. до 300 тыс. человек. Такую оценку исследователи дают исходя из концентрации артиллерии Северной Кореи, которая способна обстреливать в том числе и столицу Южной Кореи Сеул. При этом, по данным исследователей, артиллерия КНДР может выстреливать до 10 тыс. снарядов в минуту.

Начало войны на Корейском полуострове, по мнению авторов доклада, приведет к массовой мобилизации американских сил, высадке их на Корейский полуостров и большим военным потерям. Конфликт может выйти за пределы полуострова в случае вступления в противостояние Китая, заметили исследователи. По их мнению, участниками конфликта могут стать Россия и Япония.

Доклад выходит на фоне регулярных заявлений​, как с американской, так и северокорейской стороны, о готовности нанести мощный удар по территории противника в случае начала конфликта. Так, в пятницу, 27 октября, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в ответ на любое применение ядерного оружия Пхеньян ждет «массированный военный ответ, который будет одновременно эффективным и подавляющим».

До этого, 19 октября, КНДР распространила официальное заявление, в котором пригрозила США «неслыханным ударом» в «неожиданный момент». Так в Пхеньяне отреагировали на масштабные американские учения у берегов Южной Кореи. «Сейчас, когда враги утверждают, что учения станут демонстрацией реального удара по КНДР, они должны знать, что самые жесткие контрмеры в корейском стиле полностью готовы к тому, чтобы развеять цель как дым одним-единственным ударом», — говорилось в заявлении.