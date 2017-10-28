Мадрид ответил на провозглашение независимости роспуском парламента Каталонии

Мадрид ответил на провозглашение независимости Каталонии роспуском парламента автономии. Досрочные выборы назначены на 21 декабря, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой. По его словам, речь идет о скорейшем возвращении парламента «к нормальному функционированию, которое начинается с закона и возвращает закон каталонцам».

27 октября парламент Каталонии принял декларацию независимости. За нее проголосовало большинство депутатов. Парламент реализовал результаты референдума, проведенного 1 октября. Большинство его участников высказались за независимость Каталонии от Мадрида.

Власти Испании не признают результатов референдума, а провозглашение независимости Рахой назвал «преступлением». Испанский сенат в пятницу одобрил введение прямого правления Мадрида в Каталонии, отправку в отставку правительства автономии и назначение новых выборов в местный парламент.

Тем не менее, власти Испании должны считаться с тем, что каталонские власти имеют значительную поддержку местного населения. 27 октября в центре Барселоны прошел многотысячный митинг за независимость.