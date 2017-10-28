Глава Пентагона: попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к массированному ответному удару

США никогда не смирятся с ядерной Северной Кореей, а попытка применить ядерное оружие приведет к эффективному и подавляющему военному ответу, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил руководство Северной Кореи, что ее стремительно развивающаяся ядерная программа не укрепит безопасность страны, а наоборот подорвет ее, передает Reuters.

По словам Мэттиса, США никогда не смирятся с ядерной Северной Кореей.

​"Не стройте иллюзий — любое нападение на США, или на наших союзников, будет отбито. И любое применение ядерного оружия будет сопряжено с массированным военным ответом, который будет одновременно эффективным и подавляющим", — заявил Мэттис.

Ранее 20 октября директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что разработка ядерного оружия Северной Кореей находится на уровне, который вскоре позволит Пхеньяну нанести удар по США. Помпео заявил, что ЦРУ постоянно работает над тем, чтобы найти способы предотвратить расползание ядерных технологий. Он также подчеркнул, что возможности КНДР в области разработки ракет большой дальности существенно выросли в последнее время.