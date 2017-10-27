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Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании

  • 27 октября 2017, 17:22
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Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За это проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались. Остальные члены парламента (всего в нем 135 депутатов) бойкотировали голосование.

Голосование в парламенте Каталонии произошло на следующий день после того, как глава региона Карлес Пучдемон отказался от проведения досрочных выборов — это было требование Мадрида.

В ответ на декларацию о независимости Мадрид готовится ввести в регионе прямое управление. Ожидается, что Сенат страны 27 октября одобрит соответствующую резолюцию, которая вступит в силу на следующий день.



Сторонники независимости на площади Жироны



Призываю всех испанцев к спокойствию. Правовое государство восстановит порядок в Каталонии. Премьер-министр Испании Мариано Рахой

1 октября в Каталонии провели референдум о независимости от Испании, который был признан незаконным Конституционным судом страны. 90% участников проголосовали за отделение от Испании.

После этого парламент Каталонии отказался однозначно сформулировать декларацию о независимости, предложив Мадриду начать переговоры. Мадрид в ответ решил ввести в действие 155-ю статью Конституции, которая позволяет отстранить руководство региона и организовать досрочные выборы в региональный парламент.


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