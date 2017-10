В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 месяцев на яхте девушек

Американки Дженнифер Аппель и Таша Фуйаба вместе с собаками весной отплыли из Гонолулу к острову Таити. Двигатель их яхты сломался 30 мая во время шторма, и они попытались доплыть до суши под парусом. Сигнал бедствия, который они подавали, не был услышан.

Яхту заметили в 900 км от побережья Японии, после этого к ней направился корабль ВМС США.

Выжить девушки смогли только благодаря опреснителю воды и более чем годовому запасу еды на борту. Это были в основном сухие продукты: овсянка, макароны и рис.

2 American sailors & their 2 dogs were rescued after surviving 5 months at sea after their sailboat's engine failed: https://t.co/F7TgKX3rjk pic.twitter.com/pAmSZnk7o1