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В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 месяцев на яхте девушек

  • 27 октября 2017, 10:33
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Моряки транспортного корабля военно-морских сил США спасли двух девушек и двух собак, которые пять месяцев дрейфовали на яхте в Тихом океане, сообщают информагентства.

Американки Дженнифер Аппель и Таша Фуйаба вместе с собаками весной отплыли из Гонолулу к острову Таити. Двигатель их яхты сломался 30 мая во время шторма, и они попытались доплыть до суши под парусом. Сигнал бедствия, который они подавали, не был услышан.


Яхту заметили в 900 км от побережья Японии, после этого к ней направился корабль ВМС США.


Выжить девушки смогли только благодаря опреснителю воды и более чем годовому запасу еды на борту. Это были в основном сухие продукты: овсянка, макароны и рис.



БелТА
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Метки: Происшествия (11046)

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