В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 месяцев на яхте девушек

Моряки транспортного корабля военно-морских сил США спасли двух девушек и двух собак, которые пять месяцев дрейфовали на яхте в Тихом океане, сообщают информагентства.

Американки Дженнифер Аппель и Таша Фуйаба вместе с собаками весной отплыли из Гонолулу к острову Таити. Двигатель их яхты сломался 30 мая во время шторма, и они попытались доплыть до суши под парусом. Сигнал бедствия, который они подавали, не был услышан.





Яхту заметили в 900 км от побережья Японии, после этого к ней направился корабль ВМС США.





Выжить девушки смогли только благодаря опреснителю воды и более чем годовому запасу еды на борту. Это были в основном сухие продукты: овсянка, макароны и рис.