«Интерпол» рекомендовал странам-участницам игнорировать запросы России

Центральное бюро «Интерпола» направило предупреждение всем странам-членам международного полицейского союза о том, что Россия в одностороннем порядке не имеет права использовать каналы организации для преследования собственных целей, посоветовав игнорировать запросы российских властей, передает «Голос Америки».
Правоохранительные ведомства также были уведомлены о том, что «Интерпол» заблокировал запрос Москвы на арест британского бизнесмена — основателя фонда Hermitage Capital Management Билла Браудера.
Как заявил агентству Bloomberg сам финансист, в четверг он получил письмо от Комиссии «Интерпола» по проверке данных, в котором сообщалось, что запрос Москвы о внесении Браудера в список особо разыскиваемых лиц отклонен.
«Самое главное — они проинформировали все страны-участницы о том, что не нужно обращать внимания на любые запросы, касающиеся меня и исходящие из России», — сказал бизнесмен.
17 октября этого года российское отделение «Интерпола» в одностороннем порядке внесло имя предпринимателя в список разыскиваемых международных преступников.
В 2013 году Тверской суд Москвы заочно признал Билла Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Еще одно уголовное дело по тому же обвинению было завершено в России в феврале 2017 года. В том же месяце Тверской суд по ходатайству следствия санкционировал его арест.
В последние годы бизнесмен вел кампанию по введению международных санкций против российских чиновников, виновных в нарушениях прав человека. В результате, в том числе, и его усилий в США и еще нескольких странах мира были приняты законы, вводящие визовые и финансовые ограничительные меры против ряда представителей российских властей.
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