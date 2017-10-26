На немецком автобане из-за ДТП разбилось около 30 тыс. бутылок пива

На автобане вблизи Франкфурта произошло ДТП, из-за которого разбилось порядка 30 тыс. бутылок пива. Об этом пишут немецкие СМИ.

В сети появилось множество фотоснимков и видео с места ДТП.

Отмечается, что авария произошла из-за того, что водитель легкового авто не справился с управлением и врезался в фуру, перевозившую пиво. В итоге на дороге оказались 1,5 тыс. ящиков пенного напитка.

Для уборки от разбившегося стекла дорогу пришлось перекрыть на несколько часов. Водители были доставлены в клинику для осмотра.