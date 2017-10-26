Собчак лишила Медведева лидерства в рейтинге недоверия

Ксения Собчак в октябре заняла первое место в рейтинге недоверия, который составил Левада-центр на основе опроса общественного мнения.
В ходе социологического исследования, которое опубликовал Левада-центр респондентам, было предложено назвать 5–6 политиков или общественных деятелей, которым они не доверяют. В октябре первое место в этом рейтинге заняла Ксения Собчак, которую выбрали 16% участников опроса. Социологи отметили, что это максимальный в динамике уровень недоверия телеведущей с 2013 года.
Опрос проводился 20–24 октября, то есть уже после объявления Собчак решения о намерении баллотироваться в президенты.
Меньше стало тех, кто не доверяет премьер-министру Дмитрию Медведеву. Если в августе он занимал первое место в рейтинге недоверия с 15%, то теперь его фамилию назвали 13% респондентов. При этом в другом опросе, где участникам опроса предлагалось оценить деятельность Медведева на посту премьер-министра, о недоверии главе правительства сказали 53% опрошенных.
Максимальный в динамике рейтинг недоверия в октябре оказался у оппозиционера Алексея Навального. Если в 2013 году его фамилию назвали 3%, то теперь 12%.
Что касается рейтинга доверия, который Левада-центр проводил по тем же правилам, то в нем первое место занял президент Владимир Путин, которого поддержали 60% опрошенных. Это — максимальный его результат с марта прошлого года. На вопрос о том, одобряют ли граждане деятельность Путина на посту президента, положительно ответили 82%.
Второе место в рейтинге доверия занял Сергей Шойгу, в пользу которого высказались 30% опрошенных. За министром обороны следуют глава МИД Сергей Лавров (27%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (11%).
В целом россияне положительно оценили ситуацию в стране, а 57% уверены, что «дела идут в правильном направлении». Противоположной точки зрения придерживаются 27%.
Больше половины опрошенных Левада-центром не доверяют правительству (51%; в сентябре 52% заявили, что доверяют кабинету министров) и Государственной думе (57%), однако при этом положительно оценивают деятельность главы региона (53%).
Опрос был проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.
Самое обсуждаемое
«Дохнут коровы, нет запчастей». В Буда-Кошелевском районе сельчане пошли против начальства
Фотофакт: серьезное ДТП с участием трех машин произошло на перекрестке Полесской и Калинина (Дополнено)
«Приходится оправдываться за позитив». Как жить на пенсию в 350 рублей — и не жаловаться
Украинская железная дорога хочет запустить скоростной поезд из Киева в Гомель
Необычный инстаграм: художница из Гомеля фотографирует женскую анатомию в окружающих предметах
От 900 до 1700 долларов за квадрат. Самая дорогая «вторичка» Гомеля
Гомельчанин заявил, что черниговские полицейские вымогали у него взятку. А что было на самом деле? (видео)