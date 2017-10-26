«Ближний круг» Владимира Путина «накопил 24 млрд долларов»

«Родственник президента Путина, который зарабатывает 8,5 тыс. долларов в год, накопил личное состояние в размере 573 млн долларов, а "ближний круг" президента в целом скопил состояние на общую сумму около 24 млрд долларов», пишет корреспондент The Times Том Парфитт со ссылкой на доклад организации журналистов-расследователей «Центр исследования коррупции и организованной преступности» (OCCRP).

По информации OCCRP, «49-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры Путина Любови Шеломовой, держит большую часть своих капиталов в акциях больших корпораций, связанных с "ближним кругом" российского лидера», передает автор. Организация утверждает, что Шеломов — один из тройки россиян, «которые владеют огромными активами, избегают публичности [и], как кажется, не слишком осведомлены о собственных компаниях».

«Официальные российские документы показывают, что активы Шеломова контролируются санкт-петербургской компанией «Акцепт», — говорится в статье. «Журналисты из OCCRP выяснили, что в конце прошлого года "Акцепт" стал 50-процентным совладельцем компании под названием "Игора драйв", которая строит гоночную трассу рядом с Санкт-Петербургом оценочной стоимостью 200 млн долларов, — пишет Парфитт. — Трасса пройдет поблизости от горнолыжного курорта Игора, которым пользуется Путин и который был тайным местом свадьбы его младшей дочери в 2013 году. Совладелец трассы — Юрий Ковальчук, миллиардер, которого Минфин США охарактеризовал как "личного банкира" Путина, когда Ковальчука внесли в санкционный список три года назад».

Шеломов, который работает на дочку государственной компании, занимающейся транспортировкой нефтепродуктов, отрицает совершение каких-либо правонарушений, пишет издание. Когда OCCRP с ним связалась и спросила о гоночной трассе, он выразил удивление, сказав: «А почему вы мне-то звоните, ко мне обращаетесь?» Когда ему напомнили, что его бизнес владеет половиной компании, строящей трассу, он добавил: «Я слышал, конечно. Слышал, но не больше».

По словам OCCRP, Шеломов связан с президентом через сеть бизнес-связей, а также родством. «С 2004 года "Акцепт" получил кредит в размере 18 млн долларов без графика погашения от панамской компании и приобрел долю в банке "Россия", чьими мажоритарными акционерами являются Ковальчук и Геннадий Тимченко — еще один магнат, находящийся под американскими санкциями, и друг Путина, — сообщает издание. — "Акцепт" за 14,6 млн долларов приобрел 12,5% "Согаза", страховой компании государственного энергетического гиганта "Газпром". В 2009 году он также поглотил компанию "Платинум" с активами на 324 млн долларов, которая связана с банком, управляемым братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами, друзьями и бывшими партнерами по дзюдо Путина, выигравшими крупные государственные строительные контракты».

По сообщениям OCCRP, двумя другими мужчинами в тройке являются 66-летний виолончелист Сергей Ролдугин, крестный отец старшей дочери Путина, и Петр Колбин, друг детства президента, передает Парфитт.

«Колбин, бывший мясник, который заявил, что не занимается бизнесом, стал акционером в компании, совладельцем которой является Тимченко, занимающий 3-е место в списке самых богатых людей России, — говорится в статье. — Эта компания, Gunvor, некогда торговала примерно третью объема российской нефти».