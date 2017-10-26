Школа красоты Заяц:

В Малайзии местный шаман сварил сам себя в котле на костре, пытаясь очистить тело от духов

  • 26 октября 2017, 14:05
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Умер мужчина, который назвал себя шаманом и залез в металлический котел на костре. Происшествие случилось в Малайзии во время обряда в даосском храме.

Как пишет издание Mirror, 68-летний мужчина собирался в очередной раз «очистить душу и тело». Этот обряд он успешно проводил в течение десятилетия, находился в котле больше часа. Однако на этот раз через 30 минут он попытался вылезти из котла. Его вытащили оттуда, но спасти жизнь не смогли. Мужчина умер от сердечного приступа и ожогов второй степени.


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Метки: Происшествия (11046), Шапито (229)

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