В Малайзии местный шаман сварил сам себя в котле на костре, пытаясь очистить тело от духов

Умер мужчина, который назвал себя шаманом и залез в металлический котел на костре. Происшествие случилось в Малайзии во время обряда в даосском храме.

Как пишет издание Mirror, 68-летний мужчина собирался в очередной раз «очистить душу и тело». Этот обряд он успешно проводил в течение десятилетия, находился в котле больше часа. Однако на этот раз через 30 минут он попытался вылезти из котла. Его вытащили оттуда, но спасти жизнь не смогли. Мужчина умер от сердечного приступа и ожогов второй степени.