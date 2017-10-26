В Москве женщина покончила с собой, извинившись, что не убралась перед смертью

44-летняя Елена жила на 1-й Машиностроительной. Известно, что днем она работала поваром в баре, а все вечера были посвящены домашнему хозяйству.

Уборка, готовка, глажка, стирка — причём, не только на себя, но и на любовника, который жил с ней в этой квартире. В какой-то момент уровень усталости и вины стал совершенно невыносимым и Елена отравилась, передает Телеграм-канал Mash.

В предсмертной записке она извинилась перед любимым мужчиной. Не за то, что уходит. Не за то, что оставляет его одного. Не за какие-то личные обиды.

«Прости, что не убралась. Нет сил».