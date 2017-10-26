В центре Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадал депутат. Происшествие квалифицировано как теракт

Взрыв в центре Киева, в результате которого пострадал депутат Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, квалифицировали как теракт, сообщает МВД.

«Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

На месте работают оперативная группа и взрывотехники. «Теракт будет расследовать ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева», — добавили в МВД.

Вечером в среду в центре Киева у здания телеканала «Эспрессо» прогремел взрыв. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, мощность взрывного устройства, заложенного в мотоцикле, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

Количество погибших в результате взрыва достигло двух человек, серьезные ранения получили еще трое. В их числе и депутат Игорь Мосийчук, который мог быть целью покушения. «Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений», — сообщили в МВД.