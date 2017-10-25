Кандидат в президенты России Ксения Собчак решила сменить имя или фамилию на «Против всех»

Ксения Собчак, объявившая в октябре о намерении баллотироваться в президенты России, может к выборам сменить фамилию. Об этом «Дождю» рассказали ее знакомые.

Источники канала утверждают, что Собчак с помощью новой фамилии хочет добавить в бюллетени слова «против всех». Один из собеседников заявил, что она собирается взять двойную фамилию: «Ксения Собчак — против всех». Два других источника «Дождя» говорят, что кандидат в президенты хочет полностью поменять свое имя или фамилию на «Против всех».

Пресс-секретарь предвыборного штаба Ксении Собчак Ксения Чудинова заявила «Дождю», что не в курсе таких планов: «Супер идея, я впервые от вас это слышу».

Нынешние имя, фамилию и отчество телеведущей избиратели в любом случае увидят в бюллетене. Согласно принятым в прошлом году поправкам в закон «Об основных гарантиях избирательных прав», при замене данных в течение года до дня выборов в графе кандидата указывается его прежнее имя.

Ксения Собчак 18 октября объявила о намерении участвовать в выборах президента 2018 года. Себя она позиционирует как альтернативу графе «против всех», которой нет в бюллетенях.

Собчак обещала снять свою кандидатуру с выборов в случае, если на них зарегистрируют оппозиционера Алексея Навального. Навальный объявил о желании баллотироваться на пост президента в декабре 2016 года; российские власти неоднократно отмечали, что он не сможет зарегистрироваться кандидатом из-за приговора по делу «Кировлеса».

В 2009 году украинский бизнесмен Василий Гуменюк сменил фамилию на «Противсіх» («Против всех») и зарегистрировался на президентские выборы 2010 года. Он набрал 0,16% голосов; после выборов бизнесмен вернул себе старую фамилию.