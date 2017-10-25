Более половины белых американцев заявили, что подвергаются расовой дискриминации

В ходе опроса, проведенного Национальным общественным радио США, 55% белых американцев заявили, что подвергаются расовой дискриминации. Результаты опроса опубликованы на сайте радиостанции.

«Если вы подаете заявление о приеме на работу, то они в первую очередь дают возможность темнокожим», — заявил один из опрошенных, отметив также, что афроамериканцы чаще получают помощь от государства, нежели белые.

Тем не менее, большинство опрошенных заявили, что не испытывали последствия дискриминации на себе. Также 84% белых американцев согласились с тем, что в настоящее время в стране существует проблема дискриминации расовых и этнических меньшинств.