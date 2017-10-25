Россия наложила вето на продолжение расследования химатак в Сирии

Россия во вторник, 24 октября, наложила в Совбезе ООН вето на вынесенный США на голосование проект резолюции, предполагающий продление мандата для расследования случаев применения химоружия в Сирии. Изучением этих инцидентов занимается Совместная следственная комиссия в составе сотрудников ООН и Организации по запрещению химического оружия (Joint Investigative Mechanism, JIM), сформированная в 2013 году.
Еще один постоянный член Совбеза — Китай — воздержался от голосования.
Мандат миссии истекает в середине ноября. Последний из запланированных ей отчетов, как ожидается, будет представлен 26 октября.
Работа совместной следственной комиссии
Совместная следственная комиссия ООН и ОЗХО была учреждена в ответ на решение сирийских властей уничтожить запасы химического оружия и объекты по его производству. Позже, когда этот процесс был завершен, мандат JIM продлили. В задачи комиссии вошло установление конкретных фактов использования химических боеприпасов и определение ответственных за это лиц.
В августе 2016 года комиссия обвинила как сирийское правительство, так и террористов «Исламского государства» в применении химоружия в 2014–2015 годах. Согласно обнародованному тогда отчету JIM, подчиняющиеся Дамаску военные как минимум трижды применяли хлор, а террористы ИГ использовали горчичный газ (иприт).
На заседании Совбеза ООН 30 августа 2016 года Россия отказалась признать факты, изложенные в отчете. Сирийское правительство также отвергает эти обвинения.
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