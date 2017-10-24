Снова Petya? Украинские и российские организации подверглись кибератаке

24 октября атаке хакеров подверглись как минимум две украинские организации: информационная система Международного аэропорта «Одесса» и компьютеры киевского метрополитена. Возможно, распространяется новый вирус-шифровальщик, похожий на печально известный Petya.

Аэропорт «Одесса» сообщил в Facebook, что из-за хакерской атаки все службы работают в усиленном режиме. «Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания», — отмечено в сообщении.

В киевском метро распространился «вирус, похожий на Petya. A». Также телеканал «112 Украина» сообщил о кибератаке на Мининфраструктуры, однако официальные представители правоохранительных органов это опровергли.

В этот же день атакам подверглись российское информационное агентство Интерфакс и издание «Фонтанка». Перестали работать сайты обоих изданий, а также сервисы Интерфакса для подписчиков.

Напомним, вирус Petya (а точнее ExPetr) распространился по корпоративным сетям десятков компаний в разных странах 27 июня. Вирус шифровал файлы на жестких дисках и требовал отправить 300 долларов на адрес биткоин-кошелька. Сильнее всего от атаки пострадали компании в Украине и России. В Беларуси в милицию обратились представители некоторых крупных компаний.