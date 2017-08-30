В России пенсионер расстрелял детей из окна дома
- 30 августа 2017, 12:20
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Места: Россия (401)
Метки: Происшествия (10726)
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