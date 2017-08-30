Долларовая зарплата в Украине за год выросла более чем на 30%

Средняя зарплата в Украине (за исключением оккупированных территорий) в июле 2017 года составила 7339 гривен. Это $ 283 в эквиваленте.

Отметим, что за год зарплата в гривнах выросла на 36,6%. При том, что за это время украинская валюта девальвировала по отношению к доллару на 4,6%.

При этом Украина по-прежнему считается самой бедной страной Европы, хотя и стремительно сокращает отрыв от Молдовы.

Вместе с тем, экономика Украины имеет огромную «серую» составляющую. Зарплаты в конвертах официальная статистика, разумеется, не учитывает.