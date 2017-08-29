Сотрудница полиции, задержанная за проституцию, заявила, что ее разыграла подруга

  • 29 августа 2017, 12:59
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«Это розыгрыш такой, она у меня шутница-веселуха!», — сообщила старший сержант полиции.

Напомним, при задержании у женщины в сумочке были обнаружены большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России. Подозреваемая в занятии проституцией оказалась действующим сотрудником полиции.

Как сообщает телеграм-канал Mash, задержанная освобождена из под стражи.


gomel.today
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