Сотрудница полиции, задержанная за проституцию, заявила, что ее разыграла подруга

«Это розыгрыш такой, она у меня шутница-веселуха!», — сообщила старший сержант полиции.

Напомним, при задержании у женщины в сумочке были обнаружены большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России. Подозреваемая в занятии проституцией оказалась действующим сотрудником полиции.

Как сообщает телеграм-канал Mash, задержанная освобождена из под стражи.