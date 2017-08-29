Видеофакт: таксиста из Хабаровска «мстители» заставили самого умыться зеленкой

  • 29 августа 2017, 12:33
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Эффект бумеранга настиг бывшего водителя такси, применявшего этот метод к пассажирам.

В Сети появилось новое видео, на котором экс-водитель такси в Хабаровске под контролем «мстителей» мажет свое лицо зеленкой.

«Тот самый вершитель самосуда из хабаровской службы заказа такси. Бумеранг не заставил себя долго ждать. Неравнодушные граждане нашли его и решили с ним поступить так же», — говорится в комментарии к видео.

Напомним, в Хабаровске таксист заставил пассажиров, предположительно севших в машину без денег, измазать свои лица зеленкой. После появления в интернете видео полиция начала доследственную проверку.

Позже выяснилось, что с подачи Дальневосточной ассоциации перевозчиков диспетчерская служба такси «Максим» прекратила сотрудничество с фигурировавшими в ролике таксистами.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику.


Хартия'97
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Места: Хабаровск (9)

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