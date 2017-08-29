СМИ узнали дату официальной презентации нового iPhone 8

Презентация Apple, в ходе которой должен быть представлен новый iPhone, состоится 12 сентября. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники внутри компании.

WSJ стало известно, что «яблочная» компания презентует сразу три гаджета: два улучшенных iPhone 7 и юбилейный новый iPhone 8, точное название которого Apple так и не подтвердила. Таким образом, ежегодная презентация Apple состоится в срок, несмотря на многочисленные сообщения о проблемах с поставками деталей для новых устройств.

Ранее стало известно, что свыше 180 тысяч приложений перестанут работать после обновления iOS.