КНДР провела пуск ракеты. Она пролетела над Японией

Северная Корея произвела очередной пуск ракеты в сторону японского региона Тохоку, сообщает телеканал NHK. Снаряд, по данным японских властей, прежде чем упасть в море, пролетел над северными районами страны. Для жителей местные власти выпустили экстренное предупреждение, посоветовав им укрыться «в подвалах» и убежищах.

Снаряд, как пояснили в Токио, прежде чем упасть в море, пролетел над северными регионами Японии. Попыток сбить эту ракету японские военные, как отмечает Би-би-си, не предприняли.

Как уточняет агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов, «пуск снаряда неизвестного типа был произведен из района Сунан (Пхеньян) в направлении Восточного моря в 5.57 утра [по местному времени]».

Ракета, по данным NHK, развалилась на три части и упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо, у берегов острова Хоккайдо. Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных, уточняет, что ракета пролетела 2,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты в 550 км.

Происшествие, как отметили южнокорейские военные, в настоящий момент «анализируется властями США и Южной Кореи». На случившееся, по данным Reuters, уже отреагировал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он пообещал предпринять «все необходимое» для того, чтобы защитить японцев.

При этом главный секретарь японского Кабмина Ёсихидэ Суга, в свою очередь, отозвался об инциденте как о «беспрецедентной, серьезной угрозе». Япония, по его словам, предпримет в ответ «соответствующие шаги». Позже представители Японии выразили КНДР протест, потребовав в связи со случившимся созыва заседания Совбеза ООН.

​Информации о каком-либо ущербе или пострадавших в результате произошедшего, как передает NHK, нет. Однако из-за запуска ракеты, по информации телеканала, железнодорожная компания JR East Japan была вынуждена временно приостановить движение скоростных электропоездов и электричек. В настоящий момент сбои в движении ликвидированы — наблюдается только небольшое опоздание в 10−20 минут.

Угрозы для Северной Америки, как заявили в Пентагоне, запущенная Пхеньяном ракета также не представляла (цитата по Reuters).

Это не первый подобный инцидент за последние несколько дней. 26 августа КНДР произвела пуск трех баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии полагает, что ракетные испытания прошли в рамках военных учений.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.