В Германии бывшего санитара, осужденного за гибель пациентов, обвиняют в убийстве еще 84 человек

Уже сейчас эксперты говорят о самой крупной серии убийств за всю послевоенную историю Германии.

Громкий скандал разгорается в Германии — бывшему санитару из Нижней Саксонии Нильсу Х., который ранее был осужден по делу о гибели пациентов, вменяют в вину убийство еще 84 человек, сообщили следователи.

Как отмечает DW, С 2015 года серийный убийца отбывает пожизненное заключение. Он был признан виновным в двойном убийстве, в попытке убийства трех человек и в нанесении повреждений, опасных для жизни еще одному больному.

Ранее Нильс Х. признался в том, что пытался нанести тяжелый вред здоровью 90 пациентов.

По данным следствия, медработник вводил смертельно опасные избыточные дозы медикаментов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний тяжелобольным пациентам с тем, чтобы потом их реанимировать и выглядеть героем в газах коллег и родственников больных.

Специальная следственная группа сумела доказать 37 убийств в клинике в Дельменхорсте и еще по меньшей мере шесть в больнице Ольденбурга.

Еще в 41 случае следствие ожидает результатов токсикологических экспертиз. Всего проверяется более 200 подозрительных случаев гибели пациентов.

С согласия родственников были эксгумированы более 130 трупов для проведения токсикологических экспертиз.

Не исключено, что число жертв санитара-убийцы может оказаться намного больше предполагаемых 90 случаев.

Многие преступления Нильса Х. останутся нераскрытыми, так как тела умерших пациентов нередко подвергались кремации, что сделало невозможным проведение токсикологических экспертиз.

Уже сейчас эксперты говорят о самой крупной серии убийств за всю послевоенную историю Германии.