Народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон сообщил, что российский сатирик Михаил Задорнов умирает от рака.

«Что касается Задорнова... Да, он умирает, — вздохнул певец. — Умирает талантливейший артист... Украинцы пишут, что эта кара ждет и меня. Да это вас всех, негодяев, ждет, и ждет обязательно! Вы же пресмыкающиеся перед властью, вы — американские марионетки».

По мнению Кобзона, пишут ДНИ.ру, украинцам Запад платит деньги, а они их отрабатывают, ненавидя близких. «„Не ведают, что творят“, — как в своей „Молитве“ пел Окуджава», — резюмировал депутат Госдумы.

Как отмечали СМИ, Михаилу Задорнову медики диагностировали рак мозга. Заболевание, выявленное у сатирика, оказалось неизлечимым. Впрочем, подобные утверждения не нашли поддержки со стороны родственников артиста.