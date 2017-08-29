Иосиф Кобзон сообщил, что сатирик Михаил Задорнов умирает от рака
- 29 августа 2017, 09:01
- 6291
- 0
Люди в материале: Михаил Задорнов (2), Иосиф Кобзон (5)
Метки: Общество (27280)
В областном роддоме умер мальчик. Кто ответит за смерть Миши, который прожил всего шесть дней?
«А она? Да никто она!». Гомельчанин разбился в аварии, а его родители выставили на улицу его гражданскую жену с маленьким сыном
СМИ: после 8 лет заключения на свободу вышел гомельский криминальный авторитет Коля Солдат
Парочку забрали в милицию за секс в парке. А они занялись сексом и в милиции
Из-за внезапно начавшихся родов гомельчанка не успела в роддом и родила дома. За это ей угрожали милицией и взяли под наблюдение соцслужб
Замдиректора «Гаранта» рассказал, какие изменения ждут гомельчан после покупки предприятия velcom
Правительство подняло цены на газ, отопление и электрическую энергию
Самое обсуждаемое
«А она? Да никто она!». Гомельчанин разбился в аварии, а его родители выставили на улицу его гражданскую жену с маленьким сыном
Замдиректора «Гаранта» рассказал, какие изменения ждут гомельчан после покупки предприятия velcom
Из-за внезапно начавшихся родов гомельчанка не успела в роддом и родила дома. За это ей угрожали милицией и взяли под наблюдение соцслужб
В областном роддоме умер мальчик. Кто ответит за смерть Миши, который прожил всего шесть дней?
В Гомеле в гимназии № 36 им. Мележа набрали белорусскоязычный первый класс
Александр и Николай Лукашенко в субботу копали картофель, собрали 105 тонн
Тендер на оборудование в Гомеле туевой площади проведен задним числом. Украшение стоило Гомелю более $10 тысяч