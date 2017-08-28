В Москве задержали сотрудницу полиции по подозрению в проституции

  • 28 августа 2017, 15:39
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В Москве по подозрению в занятии проституцией задержана сотрудница полиции. Это произошло на улице Большая Ордынка. Задержанная — жительница Саратовской области.

В ее сумочке были обнаружены большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России.

Сотрудница полиции задержана в Москве по подозрению в занятии проституцией. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Это произошло на улице Большая Ордынка. Задержанная — жительница Саратовской области 1985 года рождения. Во время личного досмотра при понятых у женщины в сумочке обнаружили большое количество контрацептивов. Также там были средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России. Женщина подтвердила, что служит в полиции.

В ходе проверки выяснилось, что задержанная является действующим сотрудником полиции.

ТВЦ
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