Спецслужбы провели тест и выяснили, что террористы могут захватить британский парламент за 5 минут

Неутешительные результаты были получены в ходе специального мероприятия, имевшего целью проверить защищенность здания британского парламента от потенциальных террористов. В частности выяснилось, что с моря атаковать Палату общин можно за пять минут.

Группа полицейских, одетая террористами, в обстановке секретности подплыла к зданию парламента по Темзе под покровом ночи. Они легко миновали одного вооруженного охранника и заняли помещение, в котором заседают парламентарии.

При таком развитии событий в разгар рабочего дня можно было убить около 100 человек. По итогам эксперимента принято решение серьезно укрепить подходы к зданию.

Теперь со стороны реки будут выставлены мощные заградительные барьеры. Предполагалось, что и условное нападение, и комплекс принятых мер останутся втайне, однако информация попала к журналистам The Telegraph. Остается надеяться, что часть мер по защите парламента и иных объектов уже реализована.