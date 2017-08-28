Во Флориде спецназ застрелил женщину, которая угрожала застрелиться

В американском штате Флорида спецназ застрелил женщину, которая забаррикадировалась в своей квартире и угрожала покончить жизнь самоубийством.

Об этом в субботу, 26 августа, сообщает телеканал Fox News.

Как отмечается, отряд SWAT был направлен к месту жительства женщины, где бойцам спецназа удалось установить с ней контакт. Она сообщила им, что собирается покончить с собой. Неожиданно женщина перестала выходить на связь со спецназовцами, отряд получил приказ зайти в квартиру, где они обнаружили вооруженную пистолетом женщину и застрелили ее.

В июле сообщалось, что за первые шесть месяцев 2017 года американские полицейские застрелили 492 человека. Этот показатель практически совпадает с данными за аналогичные периоды в течение последних двух лет. За полгода 2017 года снизилось число безоружных людей, застреленных полицейскими, — таких было 27. В первом полугодии 2016 года были убиты 34 безоружных, а в 2015-м — 50. При этом, большинство убитых безоружных — афроамериканцы.