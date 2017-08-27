В российском городе на 600 тысяч человек торжественно открыли колонку с водой

Последние десять лет жителям улиц Шпальная и Строевая в Томске подвозили воду два раза в неделю в цистернах, поэтому открытие колонки для них — событие.

Когда-то у жителей улиц был свой колодец, однако вода в нем испортилась и стала коричневой.

На двух улицах находятся 78 частных домов. Теперь жители смогут подключиться к сетям и провести водоснабжение.





В торжественном открытии колонки принимали участие мэр города Иван Кляйн и председатель городской думы Сергей Панов.

«Долгое время люди испытывали трудности не только с подвозом воды, но и подвергали себя опасности в случае пожара. В домах пока еще нет воды, но на улицах она уже есть. В этом районе находятся 29 колодцев, из которых можно подключать воду в дома», — сказал Кляйн.