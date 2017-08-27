Украинские пограничники нашли подводный спиртопровод между Молдовой и Одесской областью

Длина срезанного участка трубы составила 540 метров, достать его целиком у пограничников не получилось
Украинские пограничники обнаружили спиртопровод, проложенный по дну Кучурганского водохранилища и соединявший Одесскую область с Молдавией.
«Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину на направлении Днестровск — Лиманское, — рассказали представители украинской Госпогранслужбы. — С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину», — говорится в тексте сообщения, опубликованном на сайте ведомства.
В службе уточнили, что канал поставки алкоголя представлял собой гибкий шланг диаметром всего 32 мм. Пограничникам не удалось вытащить его из воды целиком, поскольку контрабандисты надежно закрепили его на молдавском берегу. Убедившись в невозможности выдернуть шланг, пограничники просто перерезали его на линии госграницы.
Поднятый кусок трубопровода имел длину в 540 метров.
В погранслужбе отметили, что трубопровод, очевидно, был проложен недавно, и его еще не успели использовать для контрабанды. К такому выводу пограничники пришли на основании того, что в трубе отсутствовал характерный спиртовой запах.
Обозреватели отмечают, что подобные сооружения довольно часто обнаруживаются на границе Молдовы и Украины. Некоторые из них пересекают границу под землей.
Впрочем, необычности украинского пограничья этим не исчерпываются: так, в феврале нынешнего года стало известно о задержании украинского гражданина, который с помощью каната перетащил через границу в Ростовскую область полтонны грецких орехов.
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