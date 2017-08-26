Facebook и Instagram лихорадит — об этом сообщают пользователи

  • 26 августа 2017, 18:22
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Сбой наблюдается в работе двух популярных социальных сетей — «Фейсбук» и «Инстаграм». Об этом сообщает ряд информагентств, со ссылкой на пользователей.

География сбоя включает в себя ряд стран по всему миру. Тысячи людей не могут войти в свои аккаунты, загрузить фотографии, отправить сообщения или опубликовать посты.

Неполадки в работе Facebook были зафиксированы во второй половине дня. Люди пишут комментарии и обращаются в службу технической поддержки, информируя о проблеме. В настоящее время работа сервисов частично восстановлена. С перебоями, но люди уже могут публиковать заметки и общаться.


БелТА
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Метки: Общество (27244)

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