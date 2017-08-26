Дональд Трамп запретил принимать в армию США трансгендеров

Дональд Трамп запретил принимать трансгендеров в армию Соединенных Штатов. Американский президент подписал соответствующий меморандум и мотивировал решение тем, что медицинское обслуживание такого контингента стоит слишком дорого. Судьбу трансгендеров, которые уже служат в вооруженных силах США, Трамп оставил на рассмотрение Пентагона.

Трансгендеров начали принимать в армию по распоряжению предыдущего президента Барака Обамы.

В директиве Трампа также запрещается финансировать любые процедуры, связанные со переменой пола военнослужащих, за исключением уже начатых, но на данный момент не завершенных.

По оценкам стратегического исследовательского центра RAND, в составе вооруженных сил США служат от 2 до 11 тысяч трансгендеров. Организация подсчитала, что их медобслуживание за 2016 год повысило ежегодные расходы Пентагона на медицину не более чем на 0,13% — это около 8,4 миллиона долларов.

Представители американского ЛГБТ-сообщества уже назвали это решение «чисткой», передает ВВС.