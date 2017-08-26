КНДР провела испытания баллистических ракет

Американские военные зафиксировали в КНДР запуск трех баллистических ракет малой дальности. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель Тихоокеанского командования ВС США (ПАКОМ) Дэйв Бенхэм.

«Тихоокеанское командование зафиксировало то, что, как мы полагаем, было несколькими ракетными пусками Северной Кореи между 11.49 и 12.19 по времени Гавайев [00.49 и 01.19 мск]», — сказал он. По его словам, «первоначальная проверка показала, что речь идет о трех ракетах малой дальности», причем «одна из них взорвалась практически сразу же» после запуска.

В ПАКОМ также сообщили, что в соответствии с данными Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, означенные «ракетные запуски в КНДР не представляли угрозы для Северной Америки» или Гуама.

Агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии полагает, что ракетные испытания прошли в рамках военных учений.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на военных сообщило о ракетном пуске с территории КНДР в направлении Японского моря. По их данным, ракеты, предположительно баллистические, были запущены из провинции КНДР Канвондо.

Белый дом внимательно следит за ситуацией вокруг КНДР после очередного ракетного запуска, президенту США Дональду Трампу доложено об инциденте. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Что касается действий Северной Кореи этим вечером, президент был проинформирован об этом. Мы отслеживаем ситуацию», — сказала она.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

В понедельник в регионе начались командно-штабные учения Южной Кореи и США под названием Ulchi — Freedom Guardian. КНДР считает их враждебными действиями, которые усиливают напряженность на Корейском полуострове, и пригрозила США и Южной Корее «безжалостным возмездием».