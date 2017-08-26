Явное неуважение к обществу. Мужчину, ударившего журналиста НТВ в прямом эфире в день ВДВ, приговорили к исправительным работам

25 августа 2017 года мировой суд вынес приговор Александру Орлову, обвинявшемуся в нападении на журналиста НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире. За три недели до этого, когда Развозжаев выходил в эфир из парка Горького, чтобы рассказать о праздновании Дня ВДВ, Орлов подошел к журналисту и стал ругаться матом, обещая «захватить Украину». После просьбы корреспондента «помолчать» мужчина ударил корреспондента кулаком по лицу. Позже выяснилось, что нападавший не имеет отношения к ВДВ. «Медуза» рассказывает, как выносили приговор Орлову.

25 августа в суде Александр Орлов совсем не был похож на футбольного фаната (ранее он входил в одну из фанатских группировок ЦСКА и участвовал в драках болельщиков), который может внезапно напасть на журналиста. Больше всего 32-летний мужчина с борцовским телосложением напоминал провинившегося школьника — перед заседанием Орлов сидел на скамейке, аккуратно сложив руки на портфель. С виноватым лицом он подошел к пострадавшему журналисту НТВ Никите Развозжаеву и извинился за нападение 2 августа в парке Горького. Журналист кивнул, а когда Орлов отошел, понимающе сказал: «Всякое бывает». Также свои извинения Орлов направил корреспонденту телеграммой; в ней он полностью признал свою вину и написал: «Уверяю вас, что в дальнейшем такое не повторится».

В суде Орлов вел себя не менее скромно. Стеснялся называть домашний адрес при журналистах и громко вздыхал, когда прокурор сообщила судье, что он страдает желудочными коликами. Не хотел москвич говорить в суде и о том, что раньше привлекался к уголовной ответственности — был судим по статьям 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») и 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ. Пояснить «Медузе», в каких ситуациях он получил судимости, Орлов отказался, подчеркнув, что обе судимости погашены и сняты.

О прошлом Орлова вообще известно немного. Сразу после нападения выяснилось, что он не имеет отношения к ВДВ. Его связывали с православным и патриотическим движением «Сорок сороков», но организация не подтвердила эту информацию. Также от Орлова отказалась и пророссийская украинская организация «Оплот», выступающая против Евромайдана (Орлов был в футболке «Оплота» во время нападения). При этом, по данным Life, после задержания Орлов говорил, что воевал «там, где Захарченко» (имея в виду главу непризнанной республики ДНР Александра Захарченко). Позже эти слова подтвердились лишь частично. Друг Орлова рассказывал, что тот действительно ездил в Донбасс, но только пытался попасть на военную службу в ДНР; по всей видимости, попытка завершилась неудачей.

Само судебное заседание проходило в особом порядке без исследования доказательств, так как Орлов публично признал свою вину по статье 116 (побои). Весь суд занял около полутора часов. Прокурор коротко заявила, что Орлов без всякой на то причины ударил журналиста, «выражая явное неуважение к обществу» и «демонстрируя пренебрежительное отношение к окружающим».

Сам обвиняемый также не смог внятно объяснить, зачем напал на журналиста. Выступая в суде, Орлов предположил, что на это его толкнула совокупность факторов — жара, высокое давление и плохое настроение. Он пояснил, что является индивидуальным предпринимателем и 2 августа переживал из-за сорвавшегося контракта. Кроме того, в тот день Орлов ездил к отцу, чтобы «опохмелить» его, и узнал, что у того проблемы с сердцем. На фоне таких проблем мужчина решил прогуляться в парке Горького, где и наткнулся на корреспондента НТВ. Ранее, вскоре после инцидента, Орлов пояснял: «Я не хотел [его бить]. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и все».

Учитывая такие обстоятельства дела и то, что на иждивении Орлова находится мать-пенсионерка, прокурор запросила для обвиняемого полгода исправительных работ с удержанием 15 процентов дохода (в месяц Орлов зарабатывает около 100 тысяч рублей). «Хотел бы снова, не знаю, в какой раз уже, попросить прощения. Прошу назначить любое наказание, не связанное с лишением свободы», — сказал в последнем слове Орлов.

Журналист НТВ оставил наказание на усмотрение суда. При этом просьбу Орлова о решении дела миром он не удовлетворил. «Я не думаю, что здесь нужно говорить о каких-то извинениях. Было совершено правонарушение, и суд должен решить», — пояснил Развозжаев.

Меньше чем через час после последнего слова Орлова судья вынесла вердикт — 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов дохода. Орлов широко улыбался, повторял, что очень доволен решением суда, и говорил, что хочет пригласить Развозжаева сходить вместе на «какое-нибудь мероприятие».

Пострадавший журналист НТВ тоже остался доволен решением и признал, что до сих пор вспоминает случившееся 2 августа. «Честно говоря, как страшный сон стараюсь это забыть, но на прямых эфирах теперь стараюсь оборачиваться, смотреть, нет ли кого рядом. Осталась привычка. Не ожидал, конечно, такого, но то, что произошло, может произойти с каждым коллегой», — сказал он, подчеркнув, что апелляцию подавать не будет.

Сам Орлов после суда быстро заскочил в машину, которую к суду подогнал его друг, и уехал. Собравшимся у входа в здание суда журналистам он лишь подтвердил, что боксерский поединок с пермским журналистом Романом Четиным состоится. Четин вызвал Орлова на бой, возмутившись тем, что «жесткий, брутальный, крупный мужчина позволил себе ударить журналиста». Орлов принял вызов, назвав журналиста «плейбоем». Бой планируется провести при камерах, длиться он будет четыре раунда по две минуты. «Все будет. Ориентировочно — в конце сентября», — пообещал Орлов.