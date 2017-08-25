Руководителя Samsung приговорили к 5 годам тюрьмы за взятки

Южнокорейский суд приговорил Ли Чжэ Ёна, вице-президента компании Samsung, к пяти годам тюремного заключения за дачу взятки и подкуп чиновников, сообщает The Verge.

Напомним, Ли Чжэ Ён — вице-президент и фактический руководитель Samsung. В январе прокуратура просила арестовать его, однако суд отказался это сделать. Позже прокуратура добавила к обвинениям в даче взятки, растрате и даче ложных показаний другие обвинения — в частности, в нарушении закона при выводе средств за рубеж.

Прокуратура полагала, что Ли Чжэ Ён платил за покровительство подруге президента Южной Кореи Чхве Сун Силь. Компания и сам Ли настаивали, что стали жертвами вымогательства.

В своем решении судья постановил, что Ли Чжэ Ён пытался с помощью взяток заручиться поддержкой бывшего президента страны Пак Кын Хе. Подсудимый признал только факт добровольного пожертвования в адрес подруги президента, пишет Meduza.

Вместе с Ли также были осуждены четыре топ-менеджера Samsung, сообщает Bloomberg. Двоих приговорили к четырем годам тюремного заключения, еще двое получили условные сроки.