Тим Кук скрытно пользуется iPhone 8

Тим Кук опубликовал в своем Twitter-аккаунте снимок, на котором он посетил фабрику CTS в Цинциннати.

Если внимательно присмотреться, то в правом кармане брюк Кука можно заметить продолговатый смартфон. Предположительно, это еще не анонсированный iPhone 8.

Судя по габаритам, устройство в кармане Тима Кука уже и длиннее, чем нынешние iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Гаджетами других производителей на людях генеральный директор Apple, скорее всего, пользоваться бы не стал. Исходя из этого обозреватель The Verge сделал вывод, что Кук использует еще не анонсированный iPhone 8.





Скорее всего, презентация iPhone 8 пройдет 12 сентября. Ожидается, что гаджет получит безрамочный 5,8-дюймовый дисплей без физических кнопок управления и продвинутую систему распознавания лиц пользователей через фронтальную инфракрасную камеру, которая заменит сканер отпечатков пальцев.

Недавно в Сети также появилась информация о стоимости будущего флагмана. The New York Times пишет, что цена смартфона составит не менее 999 долларов.

Вероятно, на презентации также покажут iPhone 7S и iPhone 7S Plus со схожим с нынешними моделями дизайном. Цена на модели iPhone 7S и 7S Plus установится на уровне 650 и 769 долларов.