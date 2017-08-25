Видеофакт: молния ударила от норвежца в нескольких метрах, а он даже не удивился
- 25 августа 2017, 12:52
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Метки: Шапито (169)
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