Видеофакт: молния ударила от норвежца в нескольких метрах, а он даже не удивился

В Youtube набирает популярность видеоролик, в котором норвежец Daniel Modøl снимает на камеру террасу возле своего дома, а через несколько минут в 5-10 метров от него сильно бьет молния. Мужчина при этом сохраняет спокойствие и не торопиться уходить с места происшествия.

Последствия мощного удара молнии смотрите на видео: