Смартум 21.08 - 25.08:
Удачник 22.08 - 25.08:

Видеофакт: молния ударила от норвежца в нескольких метрах, а он даже не удивился

  • 25 августа 2017, 12:52
  • 1133
  • 0



В Youtube набирает популярность видеоролик, в котором норвежец Daniel Modøl снимает на камеру террасу возле своего дома, а через несколько минут в 5-10 метров от него сильно бьет молния. Мужчина при этом сохраняет спокойствие и не торопиться уходить с места происшествия.

Последствия мощного удара молнии смотрите на видео:


Наша ніва
Керамин 9-08 - 31-08:

Метки: Шапито (169)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 25/08 - 27/08:

Самое читаемое