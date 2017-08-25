В России автобус упал в море со строящегося Керченского моста: погибли 14 рабочих. Видеофакт.

Автобус с рабочими упал в море с пирса в Краснодарском крае России.

В результате 14 человек погибли, 24 были спасены.

«В результате ДТП с автобусом погибли 14 человек, спасатели спасли 24 человека», — сообщили в региональном МЧС. Из 24 спасенных восемь человек госпитализированы.

Сейчас упавший автобус поднят краном на поверхность.

По данным МЧС, автобус принадлежит фирме, ведущей строительство пирса для нефтегазовой компании «Таманьнефтегаз». Он перевозил вахтовых рабочих.

Причины происшествия устанавливаются. Глубина моря в этом месте составляет 12 метров.