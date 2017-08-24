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США намерены построить тысячу крылатых ракет с ядерным зарядом

  • 24 августа 2017, 10:40
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ВВС надеется таким способом расширить свои возможности и позволить противникам оценить степень риска.

Две американские корпорации поборются за многомиллионный контракт на создание крылатых ракет, способных нести ядерный заряд, об этом сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил США.

В тендере примут участие две крупные компании-поставщика оборонной техники — Lockheed Martin и Raytheon, сумма контрактов составляет примерно 900 миллионов долларов. Всего планируется построить тысячу ракет для бомбардировщиков дальнего радиуса действий.

«Это оружие позволит модернизировать военно-воздушную часть нашей ядерной триады», — заявила министр ВВС США Хезер Уилсон.

Она отметила, что такое оружие позволит расширить возможности американских ВВС и позволит противникам оценить степень риска.

Из тендера была исключена еще одна компания-разработчик аналогичных ракет, которые находятся на вооружении армии США — Boeing.


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Метки: Политика (12996)

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