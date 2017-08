Посол России в Судане найден мертвым в своем доме

Посол России в Судане Миргаяс Ширинский найден мертвым в резиденции в Хартуме. Ему было 62 года.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

#BREAKING: #Sudan: The body of the #Russian ambassador was found at his home in #Khartoum pic.twitter.com/poNs9yVmtS