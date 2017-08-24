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Посол России в Судане найден мертвым в своем доме

  • 24 августа 2017, 10:01
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Посол России в Судане Миргаяс Ширинский найден мертвым в резиденции в Хартуме. Ему было 62 года.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.



Телеканал также сообщает, что тело посла было найдено в домашнем бассейне.

Причиной смерти посла России в Судане Миргаяса Ширинского, который умер вчера вечером, могла стать проблема с сердцем. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь посольства Сергей Коняшин.

По его словам, официального заключения по поводу того, что привело к смерти, пока нет. Однако если судить по внешним факторам, которые видел врач, то можно говорить о каких-то проблемах с сердцем. «То ли это был инфаркт, то ли это был инсульт», — сказал Коняшин.

Ранее официальный представитель полиции Хартума полковник Хасан ат-Тиджани сказал, что посол России в Судане умер в бассейне — во время плавания, — а смерть наступила по естественным причинам.

Ширинский был назначен послом РФ в Республике Судан в конце 2013 года.


TUT.BY
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