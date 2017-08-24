Смартум 21.08 - 25.08:
Удачник 22.08 - 25.08:

В США полиция застрелила выходца из России, убившего жену и похитившего сына

  • 24 августа 2017, 09:47
  • 1333
  • 0



Полиция Лос-Анджелеса смертельно ранила выходца из России 48-летнего Константина Морозова, объявленного в розыск по подозрению в убийстве жены и похищении 9-летнего сына.

Морозов находился в розыске с понедельника, 21 августа, когда он, по данным правоохранительных органов, приехал в дом своей жены, убил ее, забрал сына Дэниела и скрылся.

Была объявлена так называемая «тревога Амбер» для поиска пропавшего ребенка и его предполагаемого похитителя.



22 августа Морозов был замечен у дома своих знакомых в Энсино. Сотрудники правоохранительных органов, предварительно опознав Морозова, открыли по нему огонь. Мужчина получил тяжелые ранения, от которых позже скончался в больнице.

По предварительным данным, вместе с Морозовым в момент, когда полиция открыла огонь, находился его сын. Ребенок не пострадал. Полиция не стала уточнять детали, сообщив лишь, что пропавший ребенок найден и находится в безопасности.


Meduza
Керамин 9-08 - 31-08:

Метки: Криминал (8393)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 24/08 - 24/08:

Самое читаемое