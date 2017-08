В США полиция застрелила выходца из России, убившего жену и похитившего сына

Полиция Лос-Анджелеса смертельно ранила выходца из России 48-летнего Константина Морозова, объявленного в розыск по подозрению в убийстве жены и похищении 9-летнего сына.

Морозов находился в розыске с понедельника, 21 августа, когда он, по данным правоохранительных органов, приехал в дом своей жены, убил ее, забрал сына Дэниела и скрылся.

Была объявлена так называемая «тревога Амбер» для поиска пропавшего ребенка и его предполагаемого похитителя.

AMBER Alert Updated: The Black Jeep Cherokee associated w/the alert has was located in Santa Barbara. The suspect and child remain missing. pic.twitter.com/NR0LGvR0BP