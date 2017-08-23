«Для сдерживания растущей российской агрессии». Польша увеличит расходы на оборону

Польша увеличит военный бюджет и выделит на модернизацию армии в ближайшие 15 лет дополнительные 200 млрд злотых (55 млрд долларов) для «сдерживания растущей российской агрессии», сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра обороны страны Томаша Шатковского.

По его словам, правительство одобрило соответствующую поправку, которая позволит увеличить военные расходы на ближайшие 15 лет и приблизить их к 2,5% от ВВП. Это больше, чем обозначенные на саммите ООН в Ньюпорте 2% ВВП. Это означает, поясняет Reuters, что к 2032 году ежегодные расходы почти удвоятся и составят около 80 млрд злотых.

Законодательное предложение министра национальной обороны Антони Мачеривича, которое было принято Советом министров, внесено в Сейм при общественной поддержке этой инициативы президента, — рассказал замминистра обороны изданию Rzeczpospolita.

По словам Шатковского, он предполагает увеличение расходов на 2,5 процента от ВВП в 2030 году. «Базового уровня — 2,1% от ВВП мы достигнем в 2020 году, расходы будут постепенно увеличиваться в течение ближайших нескольких лет», — сказал он.

В следующем году на вооруженные силы будет потрачено на два миллиарда злотых больше, чем планировалось. «В общей сложности это примерно на четыре миллиарда больше, чем в этом году», — отметил он.

«Мы оценили не только стоимость технического обновления, но и использование оборудования, обучение, запасы и расходы на персонал. Эти расходы не включают в себя расходы на военное образование, здравоохранение или инфраструктуру, которые включены в другую часть бюджетного прогноза», — уточнил замминистра.

Модернизация необходима, поскольку почти две трети вооружений датируется советской эпохой, когда страна находилась в Варшавском договоре. В планах увеличить личный состав сухопутных сил и закупить вооружения, соответствующие стандартам НАТО. В то же время финансирование флота сокращается, отложена закупка многофункциональных фрегатов для ВМС.

Члены НАТО в Европе на фоне растущих угроз, в числе которых «российская агрессия» и миграционный кризис, решили в 2016 году впервые почти за 10 лет значительно увеличить свои расходы на оборону.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение о размещении четырех батальонов НАТО в Прибалтике и Польше.