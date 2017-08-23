Белая коала из Австралии стала сенсацией социальных сетей

Ролик про животное уже посмотрели более 595 тысяч раз. Редкая белая коала стала невероятно популярной на просторах социальных сетей.





Как сообщает британское издание The Telegraph, коала такого окраса впервые родилась в зоопарке Квинсленда. Она стала 12 по счету коалой появившейся на свет в текущем сезоне.

Отмечается, что белая шерсть животного не связана с альбинизмом, скорее всего такой цвет вызван рецессивным геном, который был унаследован от матери.





Администрация зоопарка уже предложила пользователям социальных сетей придумать имя для новорожденной коалы. Все желающие смогут предложить свой вариант на официальной странице зоопарка в Facebook.

На данный момент видео про коалу посмотрели более 595 тысяч раз. Пост про животное собрал 42 тысяч лайков на странице зоопарка в социальной сети Facebook.