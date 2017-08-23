Порошенко пригласит миротворцев ООН на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко намерен выступить с инициативой о введении миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе. Как сообщается на сайте украинского президента, это предложение он озвучит на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая состоится в Нью-Йорке осенью.
«Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ, я буду с вами откровенен, продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание Российской Федерации установить мир на Донбассе. Более того — категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, вода камень точит. Поэтому идею миротворцев я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — рассказал глава государства во время рабочей поездки в Луганскую область.
Порошенко напомнил, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и обладает правом вето. «Но это не значит, что мы не должны стремиться к такому решению. Тем более, что это было бы справедливо, ведь Украина остается одним из крупнейших контрибуторов миротворческой деятельности ООН. Такое решение покажет, еще раз продемонстрирует "кто есть кто", особенно если Россия захочет воспользоваться правом вето», — добавил глава Украины.
Президент также отметил, что 24 июля во время предыдущих телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» украинская сторона подчеркивала необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН.
Порошенко раньше неоднократно заявлял о необходимости создания специальной миротворческой миссии на Донбассе.
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