В Польше возбуждено уголовное дело против первого президента: подозревают в сотрудничестве со спецслужбами при коммунистах

Следственный отдел Института национальной памяти Польши начал уголовное преследование в отношении первого президента посткоммунистической Польши, лауреата Нобелевской премии Леха Валенсы.

Как отмечает Следственный отдел Института национальной памяти Польши производство касается ложных показаний, представленных Лехом Валенсой в качестве доказательств по делу о персональной папке и папке тайного сотрудника Службы безопасности Польской народной республики «Болека», которые были найдены в доме генерала Чеслава Кищака после его смерти.

Ряд историков уверяют, что лидер движения «Солидарность» и позднее президент Польши Лех Валенса во времена ПНР сотрудничал со спецслужбами. В феврале 2016 года ИНП Польши обнародовал тайные документы, которые касаются секретного сотрудника под псевдонимом «Болек» и были подписаны экс-президентом Польши Лехом Валенсой.

Руководитель следственного отдела Института национальной памяти, прокурор Анджей Позорский сообщил, что производство касается также и других дел, по которым бывший президент Польши давал показания и во время которых утверждал, что не сотрудничал со Службой безопасности ПНР и не получал вознаграждений, сообщает «Радио Польша».