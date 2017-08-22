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В Ростове-на-Дону за 18 часов пожара сгорели почти 100 жилых домов. Подозревают поджог из-за отказа продавать участки

  • 22 августа 2017, 11:37
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Пожарные ликвидировали открытое горение в частном секторе Ростова-на-Дону около 7 утра 22 августа — через 18 часов после начала пожара. Об этом рассказали в пресс-службе южного регионального центра МЧС.

На месте пожара продолжается проливка территории и разбор завалов. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, его тушат почти две тысячи человек. 

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, от пожара пострадали 120 строений, в том числе 98 жилых домов. За медицинской помощью обратились 58 человек, 9 из них госпитализированы.

В региональном управлении МВД рассказали, что по факту пожара возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. О подозреваемых или задержанных по этому делу ничего не сообщается.


Днем 21 августа в историческом центре Ростова-на-Дону загорелись частные дома. Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространился на соседние постройки. В тушении пожара задействовали семь вертолетов и самолеты. 

Жители сгоревшего района рассказали, что им угрожали поджогом из-за отказа продать свои участки.


TUT.BY
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Места: Ростов-на-Дону (13)

Метки: Происшествия (10704)

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