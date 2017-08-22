Подконтрольное ИГ информагентство опубликовало видеообращение террориста из Сургута
- 22 августа 2017, 10:53
- 1580
- 0
Места: Сургут (2)
Метки: Происшествия (10704), Политика (12985)
Как водитель BMW не уступал дорогу «Майбаху» Александра Лукашенко — видео
Фотофакт: ночью в Новобелице девушка выпала с 16 этажа высотки (18+)
Подробности изнасилования в центре Гомеля: жертва сама пошла за преступником
Гомельчанка один раз обратилась в психбольницу после депрессии и была поставлена на учет на 25 лет
«Левая рука и нога не двигаются, а на ногах всегда специальная обувь». 15-летняя Настя Юрченко, которую спасали всем Гомелем, рассказала о жизни после ДТП
Самое обсуждаемое
«На прилавках одни цены, а на кассе — другие». Гомельчане недовольны торговой сетью «Алеся» (фото)
Немец устроил в Гомельской ГАИ дебош. Мужчине грозит 6 лет лишения свободы
Благополучный колхоз в Светлогорском районе передадут МВД — в нем будут работать бывшие заключенные
Гомельчанка один раз обратилась в психбольницу после депрессии и была поставлена на учет на 25 лет
В спорах вокруг ЖК «Парус» на Сожской поставлена точка
Россельхознадзору не понравилась сгущенка из Рогачева – опять санкции
«Ленина в городах больше нет»: Украина демонтировала 2389 советских памятников