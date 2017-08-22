Подконтрольное ИГ информагентство опубликовало видеообращение террориста из Сургута

Подконтрольное «Исламскому государству» агентство Furat Media опубликовало посмертное видеообращение террориста из Сургута, представив его как «Масуда аль-Сургути».

На фоне флага «Исламского государства» и топора юноша в маске присягает на верность главе ИГ Абу-Бакру аль-Багдади, выражает свое недовольство «братьями», которые «живут и кушают» вместе с «кафирами» в то время, когда каждый день «убивают мусульман налево и направо». Он советует им вооружаться ножами и использовать «примитивное» оружие, «даже отвертки».

Сама видеозапись начинается со сцены, на которой маленький ребенок в военной форме по-русски обещает «резать и убивать вас в ваших домах» и отрезает ножом голову усатому мужчине в оранжевой одежде. Видео смонтировано под ранее выпущенную ИГ композицию «Скоро, очень скоро».