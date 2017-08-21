Последнее фото девушки у пропасти, куда через несколько секунд её скинул бывший

Чтобы скрыть преступление, юноша выложил предсмертные фото возлюбленной в соцсети

20-летний Лорен Баннер два раза выстрелил в свою возлюбленную Джоли Каллан и затем сбросил её в пропасть, когда они отправились в совместный поход в Алабаме. Пули попали 18-летней девушке в затылок и между глаз, сообщает The Sun.

Чтобы скрыть преступление, парень выложил в «Инстаграм» четыре фотографии погибшей, которые он сделал за несколько минут до её убийства. Однако скрываться долго он не смог: юноша сам признался в преступлении. По словам Лорена, они планировали групповое самоубийство, но ему не хватило сил убить себя.





Впрочем, по версии полиции, юноша был сильно расстроен из-за того, что Джоли хотела остаться друзьями, поэтому схватился за дробовик, который был найден позже в лесу. Родственники погибшей утверждают, что девушка не выглядела подавленной и строила планы на будущее. Перед походом она написала в соцсетях: «Если со мной что-то случится, то вы знаете, с кем я была».







Кроме того, в суде стало известно, что Лорен хвастался перед своим сокамерником, что убил свою девушку. В итоге юношу приговорили к 52 годам заключения