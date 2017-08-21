В Бельгии воспитатели детсада бьют тревогу из-за исламской радикализации воспитанников

В Бельгии воспитатели одного из детских садов в Восточной Фландрии обеспокоены исламистской радикализацией своих подопечных, пишет в понедельник газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на внутренний школьный отчет.

Согласно этому документу, озабоченность вызывает цитирование маленькими детьми Корана в свободное от организованных занятий время, непосещение детского сада по пятницам по религиозным причинам, отказ подавать руку при приветствии.

Помимо этого, дети из мусульманских семей угрожают смертью «неверным», называют «свиньями» других детей и показывают им жесты, имитирующие перерезание горла.

По данным издания, подобными ситуациями во Фландрии призвана заниматься организация Netwerk Islamexperten, которая должна предлагать детским и учебным заведениям средства борьбы с радикализацией детей.